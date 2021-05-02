Динамо установило два личных рекорда по разгромам

«Динамо» одержало 14-ю крупную победу над «Ворсклой», в том числе 7-ю – в гостях, побив тем самым два личных рекорда, установленных в баталиях с запорожским «Металлургом». По четыре раза киевляне обыгрывали полтавчан со счетом 3:0 и 4:0, по два - 4:1 и 5:0, по одному - 5:1 и 8:0. Четыре разгрома динамовцы отпраздновали с Валерием Лобановским, по два - с Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным, по одному - с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу, Йожефом Сабо и Александром Хацкевичем.
Клубы, одержавшие более 10 крупных побед над одним соперником в УПЛ:
|
КП
|
Клуб
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
18
|
Шахтер
|
Карпаты
|
07.11.1993
|
3:0 (д)
|
02.11.2019
|
3:0 (г)
|
16
|
Шахтер
|
Черноморец
|
13.06.1993
|
4:1 (д)
|
23.09.2018
|
3:0 (д)
|
16
|
Шахтер
|
Заря
|
14.11.1993
|
4:0 (г)
|
13.04.2019
|
3:0 (д)
|
14
|
Шахтер
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
4:0 (д)
|
27.09.2019
|
4:0 (д)
|
14
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
09.07.1997
|
5:0 (г)
|
10.04.2021
|
3:0 (г)
|
14
|
Динамо
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
01.05.2021
|
5:1 (г)
|
13
|
Динамо
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
4:1 (д)
|
04.12.2015
|
6:0 (г)
|
12
|
Шахтер
|
Металлург З
|
08.08.1993
|
3:0 (г)
|
30.11.2014
|
4:0 (г)
|
12
|
Шахтер
|
Арсенал/ЦСКА
|
26.10.1996
|
3:0 (д)
|
27.10.2018
|
3:0 (г)
|
11
|
Динамо
|
Арсенал/ЦСКА
|
22.06.1998
|
4:0 (д)
|
10.03.2019
|
4:0 (д)
Клубы, одержавшие 5 и более крупных гостевых побед над одним соперником в УПЛ:
|
КП
|
Клуб
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
8
|
Шахтер
|
Металлург З
|
08.08.1993
|
3:0
|
30.11.2014
|
4:0
|
8
|
Шахтер
|
Заря
|
14.11.1993
|
4:0
|
01.04.2018
|
3:0
|
7
|
Динамо
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1
|
01.05.2021
|
5:1
|
6
|
Динамо
|
Металлург З
|
20.11.1997
|
5:1
|
04.12.2015
|
6:0
|
5
|
Динамо
|
Арсенал/ЦСКА
|
27.05.1999
|
4:0
|
23.04.2011
|
3:0
|
5
|
Динамо
|
Металлург Д
|
12.04.1999
|
4:1
|
10.05.2015
|
6:0
|
5
|
Шахтер
|
Черноморец
|
25.03.2000
|
3:0
|
23.05.2017
|
3:0
|
5
|
Шахтер
|
Ворскла
|
18.07.1997
|
3:0
|
09.03.2018
|
3:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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