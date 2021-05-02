Динамо установило два личных рекорда по разгромам

Киевляне 14-й раз выиграли у «Ворсклы» с крупным счетом, в том числе 7-й – в гостях

  • 02.05.2021 17:06
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Динамо установило два личных рекорда по разгромам
© ФК Динамо Киев

«Динамо» одержало 14-ю крупную победу над «Ворсклой», в том числе 7-ю – в гостях, побив тем самым два личных рекорда, установленных в баталиях с запорожским «Металлургом».  По четыре раза киевляне обыгрывали полтавчан со счетом 3:0 и 4:0, по два - 4:1 и 5:0, по одному - 5:1 и 8:0. Четыре разгрома динамовцы отпраздновали с Валерием Лобановским, по два - с Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным, по одному - с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу, Йожефом Сабо и Александром Хацкевичем.

Клубы, одержавшие более 10 крупных побед над одним соперником в УПЛ:

КП

Клуб

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

18

Шахтер

Карпаты

07.11.1993

3:0 (д)

02.11.2019

3:0 (г)

16

Шахтер

Черноморец

13.06.1993

4:1 (д)

23.09.2018

3:0 (д)

16

Шахтер

Заря

14.11.1993

4:0 (г)

13.04.2019

3:0 (д)

14

Шахтер

Ворскла

11.06.1997

4:0 (д)

27.09.2019

4:0 (д)

14

Шахтер

Мариуполь

09.07.1997

5:0 (г)

10.04.2021

3:0 (г)

14

Динамо

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

01.05.2021

5:1 (г)

13

Динамо

Металлург З

11.04.1993

4:1 (д)

04.12.2015

6:0 (г)

12

Шахтер

Металлург З

08.08.1993

3:0 (г)

30.11.2014

4:0 (г)

12

Шахтер

Арсенал/ЦСКА

26.10.1996

3:0 (д)

27.10.2018

3:0 (г)

11

Динамо

Арсенал/ЦСКА

22.06.1998

4:0 (д)

10.03.2019

4:0 (д)

Клубы, одержавшие 5 и более крупных гостевых побед над одним соперником в УПЛ:

КП

Клуб

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

8

Шахтер

Металлург З

08.08.1993

3:0

30.11.2014

4:0

8

Шахтер

Заря

14.11.1993

4:0

01.04.2018

3:0

7

Динамо

Ворскла

08.08.1997

4:1

01.05.2021

5:1

6

Динамо

Металлург З

20.11.1997

5:1

04.12.2015

6:0

5

Динамо

Арсенал/ЦСКА

27.05.1999

4:0

23.04.2011

3:0

5

Динамо

Металлург Д

12.04.1999

4:1

10.05.2015

6:0

5

Шахтер

Черноморец

25.03.2000

3:0

23.05.2017

3:0

5

Шахтер

Ворскла

18.07.1997

3:0

09.03.2018

3:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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