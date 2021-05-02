Динамо установило два личных рекорда по разгромам

«Динамо» одержало 14-ю крупную победу над «Ворсклой», в том числе 7-ю – в гостях, побив тем самым два личных рекорда, установленных в баталиях с запорожским «Металлургом». По четыре раза киевляне обыгрывали полтавчан со счетом 3:0 и 4:0, по два - 4:1 и 5:0, по одному - 5:1 и 8:0. Четыре разгрома динамовцы отпраздновали с Валерием Лобановским, по два - с Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным, по одному - с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу, Йожефом Сабо и Александром Хацкевичем.

Клубы, одержавшие более 10 крупных побед над одним соперником в УПЛ:

КП Клуб Соперник Первая Счет Последняя Счет 18 Шахтер Карпаты 07.11.1993 3:0 (д) 02.11.2019 3:0 (г) 16 Шахтер Черноморец 13.06.1993 4:1 (д) 23.09.2018 3:0 (д) 16 Шахтер Заря 14.11.1993 4:0 (г) 13.04.2019 3:0 (д) 14 Шахтер Ворскла 11.06.1997 4:0 (д) 27.09.2019 4:0 (д) 14 Шахтер Мариуполь 09.07.1997 5:0 (г) 10.04.2021 3:0 (г) 14 Динамо Ворскла 08.08.1997 4:1 (г) 01.05.2021 5:1 (г) 13 Динамо Металлург З 11.04.1993 4:1 (д) 04.12.2015 6:0 (г) 12 Шахтер Металлург З 08.08.1993 3:0 (г) 30.11.2014 4:0 (г) 12 Шахтер Арсенал/ЦСКА 26.10.1996 3:0 (д) 27.10.2018 3:0 (г) 11 Динамо Арсенал/ЦСКА 22.06.1998 4:0 (д) 10.03.2019 4:0 (д)

Клубы, одержавшие 5 и более крупных гостевых побед над одним соперником в УПЛ: