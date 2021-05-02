Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги.
Видео голов и обзор матча «Брайтон» – «Лидс» – 2:0.
Голы: Гросс, 14 (пен), Уэлбек, 79.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
|14'
|ГОЛ ! С пенальти забил Паскаль Гросс (Брайтон).
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Источник — Sport.ua
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