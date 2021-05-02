Заря – Минай. Милевский остался в запасе

Сегодня, 2 мая «Заря» в 24-м туре УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 17:00.
Стали известны составы команд на матч:
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуниор Рейс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Аллахьяр, Гладкий
Запас: Рыбак, Руфати, Цыганикс, Иванисеня, Казаков, Хомченовский, Лунев, Шахаб, Громов
«Минай»: Попович, Пиняшко, Петрусенко, Багайоко, Ткачук, Ахмедзаде, Лопыренок, Хахлев, Маембе, Малепе, Матич
Запас: Каниболоцкий, Бойко, Сакив, Одуэньи, Кныш, Снежко, Чешенко, Милевский
Источник — УПЛ
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