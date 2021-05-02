Малиновский – в основе Аталанты на матч с Сассуоло

Виктор Коваленко остался в запасе

  • 02.05.2021 15:17
  • 717 просмотров
  • 6 комментариев
Малиновский – в основе Аталанты на матч с Сассуоло
© twitter.com/Atalanta_BC

Сегодня «Аталанта» в 34-м туре Серии А на выезде встречается с «Сассуоло». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в основной состав своей команды на матч. Виктор Коваленко остался в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата

Запас: Росси, Спортьелло, Мэле, Шутало, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Коваленко, Миранчук, Иличич, Пашалич

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Источник — Serie A

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.05.2021 15:45
    0
    ХВ, 02.05.2021 15:43
    шо ты мелешь? я вообще не смотрю итальяшек и ни за кого там не переживаю
    уже не вся)))
    Ну это так я, лишь бы ляпнуть что-то. Бывает.
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 15:43
    -1
    ZAKARPATFAN, 02.05.2021 15:39
    Той випадок коли вся Україна вболіває десь за рахунок 2:1 на користь Сассуоло. Тобто щоб і Малина забив і команда нашого майбутнього тренера Де Дзербі перемогла!
    шо ты мелешь? я вообще не смотрю итальяшек и ни за кого там не переживаю
    уже не вся)))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.05.2021 15:43
    -1
    Судячи по фотці то російськомовна трійка сидить в роздягальні поряд.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.05.2021 15:39
    -3
    Той випадок коли вся Україна вболіває десь за рахунок 2:1 на користь Сассуоло. Тобто щоб і Малина забив і команда нашого майбутнього тренера Де Дзербі перемогла!
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 02.05.2021 15:33
    +1
    VAD, 02.05.2021 15:20
    Где бревноленко, где?
    В Вест Хеме
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 02.05.2021 15:20
    -1
    Где бревноленко, где?
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 02.05.2021 15:33
    +1
    VAD, 02.05.2021 15:20
    Где бревноленко, где?
    В Вест Хеме
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.05.2021 15:45
    0
    ХВ, 02.05.2021 15:43
    шо ты мелешь? я вообще не смотрю итальяшек и ни за кого там не переживаю
    уже не вся)))
    Ну это так я, лишь бы ляпнуть что-то. Бывает.
    Ссылка
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