Малиновский – в основе Аталанты на матч с Сассуоло

Сегодня «Аталанта» в 34-м туре Серии А на выезде встречается с «Сассуоло». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в основной состав своей команды на матч. Виктор Коваленко остался в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата