Малиновский – в основе Аталанты на матч с Сассуоло

Сегодня «Аталанта» в 34-м туре Серии А на выезде встречается с «Сассуоло». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в основной состав своей команды на матч. Виктор Коваленко остался в запасе.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата
Запас: Росси, Спортьелло, Мэле, Шутало, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Коваленко, Миранчук, Иличич, Пашалич
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Источник — Serie A
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уже не вся)))
уже не вся)))
уже не вся)))
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