Зубков получил травму в матче за Ференцварош

Сроки восстановления пока что не известны

  • 02.05.2021 15:03
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Зубков получил травму в матче за Ференцварош
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вчера, 1 мая «Ференцварош» Сергея Реброва в 32-м туре чемпионата Венгрии обыграл «Мезекевешд» со счетом 2:1.

В первом тайме матча травму получил украинский вингер «Ференцвароша» Александр Зубков. Он покинул поле на 29-й минуте.

Пока что характер травмы и сроки восстановления Зубкова не известны. Ранее он попал в расширенный список сборной Украины на Евро-2020.

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Источник — Sport.ua

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