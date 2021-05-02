Зубков получил травму в матче за Ференцварош

Вчера, 1 мая «Ференцварош» Сергея Реброва в 32-м туре чемпионата Венгрии обыграл «Мезекевешд» со счетом 2:1.
В первом тайме матча травму получил украинский вингер «Ференцвароша» Александр Зубков. Он покинул поле на 29-й минуте.
Пока что характер травмы и сроки восстановления Зубкова не известны. Ранее он попал в расширенный список сборной Украины на Евро-2020.
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Источник — Sport.ua
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