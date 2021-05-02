Рух – Александрия. Известны стартовые составы

Сегодня, 2 мая «Рух» в 24-м туре УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 14:00.
Стали известны составы команд на матч:
«Рух»: Бандура, Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык, Карасюк, Федорчук, Кухарук, Климчук, Бойчук, Борячук
«Александрия»: Панькив, Ковалец, Третьяков, Мирошниченко, Пашаев, Шастал, Гречишкин, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра
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Источник — УПЛ
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