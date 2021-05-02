Огнен ВУКОЕВИЧ: «Луческу – это Фергюсон восточной Европы»

Тренер «Динамо» - о работе с Мирчей Луческу

  • 02.05.2021 12:43
  • 1122 просмотра
  • 3 комментария
Огнен ВУКОЕВИЧ: «Луческу – это Фергюсон восточной Европы»
© ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Огнен Вукоевич в интервью хорватским СМИ рассказал о работе с Мирчей Луческу:

«Да, похоже, я не ошибся в выборе клуба. Для меня было важно, чтобы я находился в ежедневном футбольном ритме. И как я откажусь от работы с Мирчей Луческу, тренером мирового уровня?

С ним у меня есть редкая возможность поучиться. Это мои Оксфорд и Кембридж. Для этого я всю жизнь занимаюсь футболом. Самое главное, что в следующем году мы напрямую выйдем в Лигу чемпионов.

Луческу – это Алекс Фергюсон из Восточной Европы, он тренировал большие клубы и выигрывал все, что можно было выиграть. Работа с ним каждый день, разговоры о футболе и профессионализме меня очень увлекли.

За этот год несколько игроков, которых вы увидите на предстоящем Евро, прошли его систему тренировок. Это молодые игроки, которые уже являются основными и ключевыми игроками сборной Украины. Вспомните имена Цыганкова, Миколенко, Шапаренко, Забарный.

Луческу не строгий, но дисциплинированный. Его основной упор делается на развитие игры, и каждая деталь важна для него при подготовке и анализе матче. Все продумано до мелочей».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Vecernji List

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    J0e777
      J0e777, 02.05.2021 13:20
    +5
    Огнен, не издевайся так над денисовым и остальными днонецкими беженцами. У них и так истерика
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 02.05.2021 13:10
    +3
    Понимаю что это из области фантастики, но, было бы огненно, если бы Мирча смог бы выиграть ЛЧ с ДК, конечно если будет нормальное усиление)))
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 02.05.2021 13:07
    0
    Подивимось на чемпіонів в Лізі чемпіонів!!!!!
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 02.05.2021 13:20
    +5
    Огнен, не издевайся так над денисовым и остальными днонецкими беженцами. У них и так истерика
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.05.2021 13:10
    +3
    Понимаю что это из области фантастики, но, было бы огненно, если бы Мирча смог бы выиграть ЛЧ с ДК, конечно если будет нормальное усиление)))
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 02.05.2021 13:07
    0
    Подивимось на чемпіонів в Лізі чемпіонів!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности