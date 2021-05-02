ФОТО. Как Динамо Ворсклу разгромило

В поединке 24-го тура УПЛ «Динамо» уже в статусе чемпиона камня на камне не оставило от полтавской «Ворсклы», разгромив соперника со счетом 5:1. Первый хет-трик в карьере оформил капитан «бело-голубых» Виталий Буяльский.
Смотрите лучшие фотомоменты поединка «Ворскла»-«Динамо» в нашей галерее. Автор фото Кирилл Дымов.
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Источник — Sport.ua
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