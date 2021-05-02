ФОТО. Как Динамо Ворсклу разгромило

Команда Мирчи Луческу добыла победу в Полтаве

  • 02.05.2021 10:50
  • 158 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Как Динамо Ворсклу разгромило
© Фото Кирилла Дымова

В поединке 24-го тура УПЛ «Динамо» уже в статусе чемпиона камня на камне не оставило от полтавской «Ворсклы», разгромив соперника со счетом 5:1. Первый хет-трик в карьере оформил капитан «бело-голубых» Виталий Буяльский.

Смотрите лучшие фотомоменты поединка «Ворскла»-«Динамо» в нашей галерее. Автор фото Кирилл Дымов.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 11:04
    +2
    браво--чемпионы
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 11:04
    +2
    браво--чемпионы
    Ссылка
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