Лилль – Ницца – 2:0. Три победы до чемпионства. Видео голов и обзор матча

«Лилль» выиграл у «Ниццы» в матче 35-го тура чемпионата Франции, что позволило команде вновь стать лидером Лиги 1 (76 очков), опередив «ПСЖ» (75).
До победы в чемпионате Франции «Лилль» должен выиграть еще три матча – против «Ланса» (на выезде), «Сент-Этьена» (дома), «Анже» (в гостях).
Смотрите видеообзор матча 35-го тура французской Лиги 1 «Лилль» – «Ницца» – 2:0.
Голы: Бурак Йылмаз, 13, Зеки Челик, 56.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Зеки Челик (Лилль).
|48'
|Джордан Лотомба (Ницца) получает красную карточку.
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
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Источник — Sport.ua
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