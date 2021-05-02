Лилль – Ницца – 2:0. Три победы до чемпионства. Видео голов и обзор матча

«Лилль» выиграл у «Ниццы» в матче 35-го тура чемпионата Франции, что позволило команде вновь стать лидером Лиги 1 (76 очков), опередив «ПСЖ» (75).

До победы в чемпионате Франции «Лилль» должен выиграть еще три матча – против «Ланса» (на выезде), «Сент-Этьена» (дома), «Анже» (в гостях).

Смотрите видеообзор матча 35-го тура французской Лиги 1 «Лилль» – «Ницца» – 2:0.

Голы: Бурак Йылмаз, 13, Зеки Челик, 56.