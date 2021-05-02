Эйбар – Алавес – 3:0. Хет-трик Кике Гарсии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура испанской Ла Лиги.
Видео голов и обзор матча «Эйбар» – «Алавес» – 3:0.
Голы: Кике Гарсия, 3, 50, 59.
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эйбар).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эйбар).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эйбар).
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Источник — Sport.ua
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