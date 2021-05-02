Верона – Специя – 1:1. Был офсайд или нет? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура итальянской Серии А.
Видео голов и обзор матча «Верона» – «Специя» – 1:1.
Голы: Сальседо, 46 – Сапонара, 86.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Сапонара (Специя).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдди Мора Сальседо (Эллас Верона).
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Источник — Sport.ua
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