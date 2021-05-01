Юрий МАКСИМОВ: «Нужно забыть игру с Динамо и готовиться к Десне»

Наставник прокомментировал крупное поражение

  • 01.05.2021 23:34
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Юрий МАКСИМОВ: «Нужно забыть игру с Динамо и готовиться к Десне»
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Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение 1:5 в матче УПЛ против «Динамо».

- Выводы нужно делать не сейчас, сгоряча, а когда для этого будет время. Сейчас нам необходимо забыть эту игру с «Динамо» и готовиться к следующему туру, настраиваться на «Десну». Чем быстрее это произойдет – тем лучше.

- Что сказали ребятам после матча?

- Все бывает в жизни. Но пропускать пять мячей – это очень много. Мы допускали такие ошибки, которые другие команды могут простить, а «Динамо» не прощает. Любая ошибка приводит к завершению атаки и забитым голам в наши ворота.

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Источник — ФК Динамо Киев

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