Динамо забило 1900-й мяч в чемпионатах Украины

Третий гол Виталия Буяльского в матче с «Ворсклой» (5:1) оказался 1900-м для «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали первой командой, достигшей этого рубежа.
1039 раз бело-синие поражали ворота соперников дома, 862 (с учетом голов Жерсона Родригеша и Сидклея), больше, чем кто-либо - в гостях, 1 - на нейтральном поле. Динамовцы забивали всем 42 клубам, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других «Ворскле» - 114 мячей, запорожскому «Металлургу» - 110, «Мариуполю» - 107, «Черноморцу» - 103 и «Заре» - 102.
Юбилейные голы «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
Металлист (д)
|
3’ (1:0)
|
2:1
|
100-й
|
28.08.1993
|
Сергей РЕБРОВ
|
Металлист (г)
|
89’ (2:1)
|
2:1
|
200-й
|
10.03.1995
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Шахтер (д)
|
56’ (3:0)
|
3:0
|
300-й
|
09.06.1996
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Днепр (д)
|
70’ (5:1)
|
5:1
|
400-й
|
09.11.1997
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Нива Т (д)
|
19’ (2:0)
|
4:2
|
500-й
|
10.05.1999
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Ворскла (г)
|
48’ (2:0)
|
2:0
|
600-й
|
16.06.2000
|
Василий КАРДАШ
|
Металлист (г)
|
83’ (5:0)
|
5:0
|
700-й
|
08.04.2002
|
Лаки ИДАХОР
|
Карпаты (г)
|
52’ (2:0)
|
2:0
|
800-й
|
17.08.2003
|
Тибериу ГИОАНЕ
|
Металлург З (г)
|
14’ (1:0)
|
2:2
|
900-й
|
25.04.2005
|
Максим ШАЦКИХ
|
Металлург Д (г)
|
58’ (2:1)
|
2:1
|
1000-й
|
09.09.2006
|
ДИОГО РИНКОН
|
Металлург Д (г)
|
54’ (1:1)
|
1:1
|
1100-й
|
12.04.2008
|
Артем КРАВЕЦ
|
Таврия (д)
|
5’ (2:0)
|
3:0
|
1200-й
|
01.08.2009
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Кривбасс (г)
|
90+1’ (3:1)
|
3:1
|
1300-й
|
07.05.2011
|
Огнен ВУКОЕВИЧ
|
Карпаты (г)
|
53’ (2:0)
|
2:1
|
1400-й
|
10.03.2013
|
Денис ГАРМАШ
|
Волынь (г)
|
70’ (2:0)
|
2:0
|
1500-й
|
23.11.2014
|
Джермейн ЛЕНС
|
Металлург З (г)
|
56’ (2:1)
|
4:2
|
1600-й
|
31.07.2016
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Карпаты (г)
|
31’ (1:0)
|
2:0
|
1700-й
|
03.12.2017
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Мариуполь (д)
|
90’ (5:1)
|
5:1
|
1800-й
|
06.10.2019
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Колос (г)
|
56’ (1:0)
|
4:0
|
1900-й
|
01.05.2021
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Ворскла (г)
|
31’ (3:0)
|
5:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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