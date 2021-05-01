Динамо забило 1900-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Виталий Буяльский

  • 01.05.2021 23:03
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Динамо забило 1900-й мяч в чемпионатах Украины
© ФК Динамо

Третий гол Виталия Буяльского в матче с «Ворсклой» (5:1) оказался 1900-м для «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали первой командой, достигшей этого рубежа.

1039 раз бело-синие поражали ворота соперников дома, 862 (с учетом голов Жерсона Родригеша и Сидклея), больше, чем кто-либо - в гостях, 1 - на нейтральном поле. Динамовцы забивали всем 42 клубам, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других «Ворскле» - 114 мячей, запорожскому «Металлургу» - 110, «Мариуполю» - 107,  «Черноморцу» - 103 и «Заре» - 102.

Юбилейные голы «Динамо» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Юрий ГРИЦЫНА

Металлист (д)

3’ (1:0)

2:1

100-й

28.08.1993

Сергей РЕБРОВ

Металлист (г)

89’ (2:1)

2:1

200-й

10.03.1995

Виктор ЛЕОНЕНКО

Шахтер (д)

56’ (3:0)

3:0

300-й

09.06.1996

Андрей ШЕВЧЕНКО

Днепр (д)

70’ (5:1)

5:1

400-й

09.11.1997

Юрий МАКСИМОВ

Нива Т (д)

19’ (2:0)

4:2

500-й

10.05.1999

Андрей ШЕВЧЕНКО

Ворскла (г)

48’ (2:0)

2:0

600-й

16.06.2000

Василий КАРДАШ

Металлист (г)

83’ (5:0)

5:0

700-й

08.04.2002

Лаки ИДАХОР

Карпаты (г)

52’ (2:0)

2:0

800-й

17.08.2003

Тибериу ГИОАНЕ

Металлург З (г)

14’ (1:0)

2:2

900-й

25.04.2005

Максим ШАЦКИХ

Металлург Д (г)

58’ (2:1)

2:1

1000-й

09.09.2006

ДИОГО РИНКОН

Металлург Д (г)

54’ (1:1)

1:1

1100-й

12.04.2008

Артем КРАВЕЦ

Таврия (д)

5’ (2:0)

3:0

1200-й

01.08.2009

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Кривбасс (г)

90+1’ (3:1)

3:1

1300-й

07.05.2011

Огнен ВУКОЕВИЧ

Карпаты (г)

53’ (2:0)

2:1

1400-й

10.03.2013

Денис ГАРМАШ

Волынь (г)

70’ (2:0)

2:0

1500-й

23.11.2014

Джермейн ЛЕНС

Металлург З (г)

56’ (2:1)

4:2

1600-й

31.07.2016

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Карпаты (г)

31’ (1:0)

2:0

1700-й

03.12.2017

Дерлис ГОНСАЛЕС

Мариуполь (д)

90’ (5:1)

5:1

1800-й

06.10.2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

Колос (г)

56’ (1:0)

4:0

1900-й

01.05.2021

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Ворскла (г)

31’ (3:0)

5:1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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