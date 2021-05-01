Динамо забило 1900-й мяч в чемпионатах Украины

Третий гол Виталия Буяльского в матче с «Ворсклой» (5:1) оказался 1900-м для «Динамо» в чемпионатах Украины. Киевляне стали первой командой, достигшей этого рубежа.

1039 раз бело-синие поражали ворота соперников дома, 862 (с учетом голов Жерсона Родригеша и Сидклея), больше, чем кто-либо - в гостях, 1 - на нейтральном поле. Динамовцы забивали всем 42 клубам, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других «Ворскле» - 114 мячей, запорожскому «Металлургу» - 110, «Мариуполю» - 107, «Черноморцу» - 103 и «Заре» - 102.

Юбилейные голы «Динамо» в чемпионатах Украины