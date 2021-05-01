Александр КАРАВАЕВ: «Динамо - чемпион, и хотелось показать классный футбол»

Александр Караваев помог «Динамо» разгромить «Ворсклу» 5:1 в матче УПЛ, сделав три результативные передачи.
«Все думали, что мы расслабимся после титула. Но у нас есть тренер, который настраивает нас. Настрой был сумасшедший, мы не выходили играть на ничью или расслабленные».
«Но мы уже чемпионы, и мы хотели показать классную игру».
«Думаю, получилось, были хорошие моменты. Рад, что Буяльский хет-трик сделал. У меня трех тоже не было, два было мяча», - сказал Караваев.
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Источник — Футбол 1/2/3
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