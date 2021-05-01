Александр КАРАВАЕВ: «Динамо - чемпион, и хотелось показать классный футбол»

Игрок прокомментировал матч против «Ворсклы»

  • 01.05.2021 22:53
  • 264 просмотра
  • 2 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Динамо - чемпион, и хотелось показать классный футбол»
© fcdynamo.kiev.ua

Александр Караваев помог «Динамо» разгромить «Ворсклу» 5:1 в матче УПЛ, сделав три результативные передачи.

«Все думали, что мы расслабимся после титула. Но у нас есть тренер, который настраивает нас. Настрой был сумасшедший, мы не выходили играть на ничью или расслабленные».

«Но мы уже чемпионы, и мы хотели показать классную игру».

«Думаю, получилось, были хорошие моменты. Рад, что Буяльский хет-трик сделал. У меня трех тоже не было, два было мяча», - сказал Караваев.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 23:09
    +2
    бомжи через две недели эти цифры изменяться--65--40
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 01.05.2021 22:58
    -5
    Да, да, картонный шампиньон
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 23:09
    +2
    бомжи через две недели эти цифры изменяться--65--40
    Ссылка
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