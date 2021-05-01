Буяльский стал автором самого быстрого хет-трика Динамо в УПЛ

Виталий Буяльский, исполнивший в матче с «Ворсклой» (5:1) первый «трюк со шляпой» в карьере, стал автором самого быстрого хет-трика «Динамо» в чемпионатах Украины. Свой третий автограф в воротах полтавчан он поставил уже на 31-й минуте.
Прежний клубный рекорд 15-летний давности, принадлежавший бразильцу Клеберу, Виталий превзошел на 2 минуты.
К слову, быстрее, чем Буяльский, оформляли хет-трик в УПЛ только Александр Гайдаш и Михаил Поцхверия.
Самые быстрые хет-трики в чемпионатах Украины
|
Минута*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
23'
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
07.09.1997
|
Торпедо (д)
|
5:0
|
25'
|
Михаил ПОЦХВЕРИЯ
|
Шахтер
|
26.05.1998
|
Нива Т (д)
|
5:0
|
31'
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
01.05.2021
|
Ворскла (г)
|
5:1
|
33'
|
КЛЕБЕР
|
Динамо
|
25.03.2006
|
Черноморец (д)
|
4:1
|
35'
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер
|
03.06.1992
|
Эвис (г)
|
6:1
|
36'
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Динамо
|
07.07.2001
|
Полиграфтехника (д)
|
5:0
|
36'
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
06.04.2003
|
Днепр (д)
|
3:2
|
38'
|
Юрий ГУДИМЕНКО
|
Таврия
|
09.06.1992
|
Темп (д)
|
6:0
|
38'
|
Артем ЯШКИН
|
Динамо
|
17.03.2021
|
Кривбасс (д)
|
4:2
* третьего гола.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Кривбасс, Волевым решением, уже в этом году играл в УПЛ ?
Какое место занял ?
ИЗ таблицы :
38'
Артем ЯШКИН
Динамо 4:2 Кривбасс (д) 17.03.2021 !!!
Кривбасс, Волевым решением, уже в этом году играл в УПЛ ?
Какое место занял ?
ИЗ таблицы :
38'
Артем ЯШКИН
Динамо 4:2 Кривбасс (д) 17.03.2021 !!!
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