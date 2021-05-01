Буяльский стал автором самого быстрого хет-трика Динамо в УПЛ

Свой третий автограф в воротах «Ворсклы» полузащитник киевлян поставил уже на 31-й минуте

  • 01.05.2021 22:10
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  • 1 комментарий
Буяльский стал автором самого быстрого хет-трика Динамо в УПЛ
© ФК Динамо

Виталий Буяльский, исполнивший в матче с «Ворсклой» (5:1) первый «трюк со шляпой» в карьере, стал автором самого быстрого хет-трика «Динамо» в чемпионатах Украины. Свой третий автограф в воротах полтавчан он поставил уже на 31-й минуте.

Прежний клубный рекорд 15-летний давности, принадлежавший бразильцу Клеберу, Виталий превзошел на 2 минуты.

К слову, быстрее, чем Буяльский, оформляли хет-трик в УПЛ только Александр Гайдаш и Михаил Поцхверия.

Самые быстрые хет-трики в чемпионатах Украины

Минута*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

23'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

07.09.1997

Торпедо (д)

5:0

25'

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Шахтер

26.05.1998

Нива Т (д)

5:0

31'

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

01.05.2021

Ворскла (г)

5:1

33'

КЛЕБЕР

Динамо

25.03.2006

Черноморец (д)

4:1

35'

Сергей РЕБРОВ

Шахтер

03.06.1992

Эвис (г)

6:1

36'

Александр МЕЛАЩЕНКО

Динамо

07.07.2001

Полиграфтехника (д)

5:0

36'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

06.04.2003

Днепр (д)

3:2

38'

Юрий ГУДИМЕНКО

Таврия

09.06.1992

Темп (д)

6:0

38'

Артем ЯШКИН

Динамо

17.03.2021

Кривбасс (д)

4:2

* третьего гола.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.05.2021 22:32
    0
    Я что-то пропустил ?
    Кривбасс, Волевым решением, уже в этом году играл в УПЛ ?
    Какое место занял ?

    ИЗ таблицы :
    38'
    Артем ЯШКИН
    Динамо 4:2 Кривбасс (д) 17.03.2021 !!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.05.2021 22:32
    0
    Я что-то пропустил ?
    Кривбасс, Волевым решением, уже в этом году играл в УПЛ ?
    Какое место занял ?

    ИЗ таблицы :
    38'
    Артем ЯШКИН
    Динамо 4:2 Кривбасс (д) 17.03.2021 !!!
    Ссылка
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