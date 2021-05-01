Буяльский стал автором самого быстрого хет-трика Динамо в УПЛ

Виталий Буяльский, исполнивший в матче с «Ворсклой» (5:1) первый «трюк со шляпой» в карьере, стал автором самого быстрого хет-трика «Динамо» в чемпионатах Украины. Свой третий автограф в воротах полтавчан он поставил уже на 31-й минуте.

Прежний клубный рекорд 15-летний давности, принадлежавший бразильцу Клеберу, Виталий превзошел на 2 минуты.

К слову, быстрее, чем Буяльский, оформляли хет-трик в УПЛ только Александр Гайдаш и Михаил Поцхверия.

Самые быстрые хет-трики в чемпионатах Украины

Минута* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 23' Александр ГАЙДАШ Таврия 07.09.1997 Торпедо (д) 5:0 25' Михаил ПОЦХВЕРИЯ Шахтер 26.05.1998 Нива Т (д) 5:0 31' Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 01.05.2021 Ворскла (г) 5:1 33' КЛЕБЕР Динамо 25.03.2006 Черноморец (д) 4:1 35' Сергей РЕБРОВ Шахтер 03.06.1992 Эвис (г) 6:1 36' Александр МЕЛАЩЕНКО Динамо 07.07.2001 Полиграфтехника (д) 5:0 36' Александр ГАЙДАШ Таврия 06.04.2003 Днепр (д) 3:2 38' Юрий ГУДИМЕНКО Таврия 09.06.1992 Темп (д) 6:0 38' Артем ЯШКИН Динамо 17.03.2021 Кривбасс (д) 4:2

* третьего гола.