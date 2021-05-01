Оценки матча Ворскла - Динамо. Лучшие - Буяльский и Караваев

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 24-го тура УПЛ «Ворскла» - Динамо (1:5).
Лучшие оценки ожидаемо получили полузащитники киевлян Виталий Буяльский (8,5) и Александр Караваев (7,5). Первый оформил хет-трик, а у второго три результативные передачи.
Замены «Ворсклы»: Сапай - 5,5; Челядин - 5,0; Ребенок - 5,0; Кравчук - 5,5; Крупский - 5,5.
Замены «Динамо»: Гармаш - 6,0; Супряга - 5,5; Леднев - 6,5; Сидклей - 6,5; Клейтон - 6,5.
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Источник — Sport.ua
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