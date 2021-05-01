Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Первый хет-трик в карьере. Надеюсь, не последний»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский в матче против «Ворсклы» оформил хет-трик, который стал первым в его карьере.

«Больше доволен футболом нашей команды, я голами не заморачиваюсь. Не имеет значения, кто забил. Я больше рад за команду. Конечно, приятно впервые в карьере оформить хет-трик. Надеюсь, не последний. Радовался после третьего гола, потому что был не уверен, что забью четвертый. Настроение такое было после чемпионства, после слов президента и тренера».

«Кроме того, назад на автобусе ехать, и не хотелось 4 часа смотреть на партнеров с расстроенным лицом. Это еще больше мотивировало победить».

«Хотелось бы, чтобы Цыганков стал лучшим бомбардиром чемпионата. Готов ему отдать все голы. Я считаю, что для «Динамо» Киев важно, чтобы игрок команды стал лучшим бомбардиром. Может, Виктор сам так не думает, хотя сомневаюсь. Думаю, очень хочет, но по состоянию здоровью не смог сыграть».

«Делали бы все, чтобы он забил. Надеемся, что он вернется в двух турах», - сказал Буяльский.