МАКСИМОВ: «В перерыве заменили тех, кто мог пропустить следующий матч»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал разгромное поражение от «Динамо» (1:5).

- «Динамо» приехало как чемпионы, команда на ходу. Где-то в моральном плане мы чуть-чуть не сыграли так, как могли сыграть. Видно, что «Динамо» не успокаивается, они чемпионы, но все равно бегут до конца, прибавляют и прибавляют. Возьму ответственность на себя, потому что перед болельщиками стыдно.

- Вы заменили в перерыве несколько игроков. Это реакция на пропущенные голы, или подготовка к следующему матчу?

- У нас каждый футболист ценен. Мы поменяли тех футболистов, которые имеют по три желтые карточки. Три замены сделали, потому что любая желтая и футболисты бы пропускали следующий тур (против «Десны» - прим.). У нас такая ситуация на сегодняшний день, мы уже думали о другой игре. Потому что сегодня тяжело было брать очки, и мы поменяли троих сразу.

- Что именно пошло не так в первом тайме?

- Всегда нужно быть уверенными в своих силах. За ошибки мы не ругаем, самое главное, чтобы была самоотдача.

- Что с Пердутой, можно ли рассчитывать на него в ближайших матчах?

- Нет, Пердута выбыл до конца сезона. Там серьезная травма.

- Вы выпустили 16-летнего Крупского, который раньше не играл в полузащите. Такая кадровая ситуация, что приходится принимать подобные решения?

- Я приезжаю и смотрю на дубль, кто выделяется. Мне все равно, сколько ему лет. Если он старается, то нужно дать шанс, чтобы другие молодые это видели. Всегда берем молодого футболиста на лавку, сегодня получилось, что он сыграл. Он молодец, не стушевался. В 16 лет выйти против чемпионов, думаю, что он запомнит это на всю жизнь.