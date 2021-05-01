Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Цыганкова не лучшая физическая готовность»

«Динамо» в матче УПЛ разгромило «Ворсклу» со счетом 5:1. Комментарий дал наставник киевлян Мирча Луческу.

«Выиграли матч, показали хороший футбол и хорошую физическую подготовку. И я, и команда хотим уважать всех соперников, то есть отдаваться в каждом поединке после чемпионства. Я попросил ребят после титула играть так, будто это мини-чемпионат из трех туров. И я очень доволен комбинационной игрой и нашими голами. Показали хороший атакующий футбол».

«Гонка лучших бомбардиров? Конечно, хотел бы видеть нашего игрока во главе. Я - максималист. Хочу, чтобы забили больше всех и пропустили меньше. И хочу, чтобы наш игрок выиграл гонку бомбардиров, но у Цыганкова, к сожалению, не лучшая физическая форма, но через 4-5 дней он должен вернуться. У него еще будет два матча, чтобы быть в гонке бомбардиров».

«Отсутствовали Цыганков и Сидорчук сегодня, но это не сказалось, и те, кто вышел, показали уровень. Попов и де Пена были на лавке, но я дал другим сыграть и рад, что сыграли хорошо. Не давит ситуация уже, играем ради зрелища».

«Пенальти в наши ворота? Мне показалось, что был фол, но я не знаю, где он был - в штрафной или вне. Но я не пересматривал момент. Это ошибка Забарного, я ему уже сказал. Мне показалось, что вне штрафной был фол, но это не так важно», - сказал Луческу.

В гонке лучших бомбардиров Цыганков отстает от Владислава Кулача на 2 гола.