В воскресенье 2 мая пройдет матч 24-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Львов».

Игра пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко и судить ее будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 17:00.

«Мариуполь» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Львов», за которой можно следить здесь.