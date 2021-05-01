В воскресенье 2 мая пройдет матч 24-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Львов».
Игра пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко и судить ее будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 17:00.
«Мариуполь» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Львов», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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