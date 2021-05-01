КАРГБО: «Каждая яма по пути в Киев отзывалась болью в моей ноге»

Нападающий «Олимпика» – о переломе ноги

  • 01.05.2021 21:15
  • 876 просмотров
  • 7 комментариев
КАРГБО: «Каждая яма по пути в Киев отзывалась болью в моей ноге»
© ФК Олимпик Донецк. Ибрагим Каргбо

Нападающий киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо, выступающий на правах аренда за «Олимпик» рассказал о переломе ноги, который он получил в матче против «Зари».
 
«Кажется, что когда ты сильный и тренированный человек, с тобой не может произойти подобного. Поэтому сперва я был просто шокирован. Вы же видели, что после удара я даже не двигался, просто застыл в одном положении. Ко мне подбежал доктор и спросил, могу ли я играть. И только тогда я понял, что нет, не могу, так как нога сломана. Я не паниковал, а просто осознал это.
 
Василь не понимал, что был офсайд. Мы с защитником остановились, а он был сконцентрирован на том, чтобы меня сбить, он был агрессивен. Это точно красная карточка, но потом вратарь и другие игроки «Зари» написали мне слова поддержки.
 
Хуже всего был путь из Чернигова в Киев. Там ремонтируют дорогу, и каждая яма отзывалась болью в моей ноге. Мне будто нож вставляли. Никогда не плачу, но от этой боли не мог не заплакать. Но я сильный и обязательно вернусь быстро, — сказал Каргбо.

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Источник — ТК Футбол

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.05.2021 21:39
    0
    естть куча частных вертолетов в конче заспе и козине.....просто не сильно ценный фрукт
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 01.05.2021 21:37
    +1
    romanchik.8403, 01.05.2021 21:36
    Там он по флангу бежал вообще..А вратарь в низкий мяч головой прыгнул...
    Играть головой не запрещено..В этом эпизоде вратарь не виноват,несчастный случай просто
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 01.05.2021 21:36
    -2
    Davidson, 01.05.2021 21:30
    Лучше скажи,зачем на вратаря бежал?Притормозить слабо было?
    Там он по флангу бежал вообще..А вратарь в низкий мяч головой прыгнул...
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 01.05.2021 21:33
    +2
    Davidson, 01.05.2021 21:30
    Лучше скажи,зачем на вратаря бежал?Притормозить слабо было?
    Не смог он,мозги забыл в раздевалке
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 01.05.2021 21:30
    +1
    Лучше скажи,зачем на вратаря бежал?Притормозить слабо было?
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 01.05.2021 21:29
    -3
    Михаил Степанов, 01.05.2021 21:28
    не понял..а как же санитарная авиация которую так распиарил Аваков? Неужто нельзя было задействовать?!
    Отчитаются, что был вертолет.
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 01.05.2021 21:28
    -3
    не понял..а как же санитарная авиация которую так распиарил Аваков? Неужто нельзя было задействовать?!
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 01.05.2021 21:33
    +2
    Davidson, 01.05.2021 21:30
    Лучше скажи,зачем на вратаря бежал?Притормозить слабо было?
    Не смог он,мозги забыл в раздевалке
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 01.05.2021 21:37
    +1
    romanchik.8403, 01.05.2021 21:36
    Там он по флангу бежал вообще..А вратарь в низкий мяч головой прыгнул...
    Играть головой не запрещено..В этом эпизоде вратарь не виноват,несчастный случай просто
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 01.05.2021 21:30
    +1
    Лучше скажи,зачем на вратаря бежал?Притормозить слабо было?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.05.2021 21:39
    0
    естть куча частных вертолетов в конче заспе и козине.....просто не сильно ценный фрукт
    Ссылка
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