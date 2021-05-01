КАРГБО: «Каждая яма по пути в Киев отзывалась болью в моей ноге»

Нападающий киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо, выступающий на правах аренда за «Олимпик» рассказал о переломе ноги, который он получил в матче против «Зари».



«Кажется, что когда ты сильный и тренированный человек, с тобой не может произойти подобного. Поэтому сперва я был просто шокирован. Вы же видели, что после удара я даже не двигался, просто застыл в одном положении. Ко мне подбежал доктор и спросил, могу ли я играть. И только тогда я понял, что нет, не могу, так как нога сломана. Я не паниковал, а просто осознал это.



Василь не понимал, что был офсайд. Мы с защитником остановились, а он был сконцентрирован на том, чтобы меня сбить, он был агрессивен. Это точно красная карточка, но потом вратарь и другие игроки «Зари» написали мне слова поддержки.



Хуже всего был путь из Чернигова в Киев. Там ремонтируют дорогу, и каждая яма отзывалась болью в моей ноге. Мне будто нож вставляли. Никогда не плачу, но от этой боли не мог не заплакать. Но я сильный и обязательно вернусь быстро, — сказал Каргбо.