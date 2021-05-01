Йовичевич рассказал, почему отказался стать помощником Реброва

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич подтвердил, что Сергей Ребров приглашал его к себе в помощники в «Ференцварош».



- Правда ли, что Сергей Ребров приглашал вас в «Ференцварош» помощником?

- Да, это правда. Это мне импонирует, потому что я играл против Станиславовича, против его «Динамо», когда был тренером «Карпат». Его схема 4-1-4-1 тактически истощала так, что после матча ты должен был выпить несколько фрешей. Результат его работы – две победы в чемпионате Украины, очень большая похвала ему.



Лично я его не знал, звонок был неожиданным для меня. Это было перед «Ференцварошем». Он, наверное, расспросил людей, какой я человек, специалист, какие у меня взгляды.



- Почему вы отказались?

- Моей мечтой было возглавить первую команду «Динамо» (Загреб) и я был близок к этому.

ТаТоТаке. Йовичевич – депрессия в Днепре и предложение от Реброва