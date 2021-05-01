Йовичевич рассказал, почему отказался стать помощником Реброва

Сергей Станиславович приглашал его в «Ференцварош»

  • 01.05.2021 20:53
  • 1561 просмотр
  • 1 комментарий
Йовичевич рассказал, почему отказался стать помощником Реброва
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич подтвердил, что Сергей Ребров приглашал его к себе в помощники в «Ференцварош».
 
- Правда ли, что Сергей Ребров приглашал вас в «Ференцварош» помощником?
- Да, это правда. Это мне импонирует, потому что я играл против Станиславовича, против его «Динамо», когда был тренером «Карпат». Его схема 4-1-4-1 тактически истощала так, что после матча ты должен был выпить несколько фрешей. Результат его работы – две победы в чемпионате Украины, очень большая похвала ему.
 
Лично я его не знал, звонок был неожиданным для меня. Это было перед «Ференцварошем». Он, наверное, расспросил людей, какой я человек, специалист, какие у меня взгляды.
 
- Почему вы отказались?
- Моей мечтой было возглавить первую команду «Динамо» (Загреб) и я был близок к этому.

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Источник — ТаТоТаке

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 01.05.2021 21:03
    +2
    УСПІХІВ! Дасть Бог ще ТРЕНУВАТИМЕШ! І КАРПАТИ! І ДИНАМО ЗАГРЕБ!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 01.05.2021 21:03
    +2
    УСПІХІВ! Дасть Бог ще ТРЕНУВАТИМЕШ! І КАРПАТИ! І ДИНАМО ЗАГРЕБ!
    Ссылка
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