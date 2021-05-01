ТаТоТаке. Йовичевич – депрессия в Днепре и предложение от Реброва

Главный тренер «Днепра-1» Игорь Йовичевич ответил на непростые и острые вопросы Михаила Спиваковского и Андрея Сенькива.
Ужасы в «Карпатах», украинские футболисты на радаре у Мончи, провал в Загребе, главная боль нашего футбола, падение и подъем «Днепра-1» и патриотизм - когда украинский язык будут учить все?
0.00. Анонс
1.15 Ложь о Карпатах?
3.29 Правда после развода
4.57 Главный конфликт в Карпатах
7.01 Зарплата тренера - это самое важное
8.25 Крутой пункт в контракте. Спойлер - ничего не заплатили
10.39 Реальная причина ухода из Карпат
14.35 «Не понимаю». О нынешних Карпатах
15.40 Самая патриотическая тема интервью
20.16 Украинские игроки, которые были в списке Мончи
21.27 Что не так со Шведам?
24.20 Йовичевич не знает, где играет его любимец
25.28 Главная беда украинских футболистах
29.22 Сказка, которая закончилась пшиком
35.08 Блиц. Йовичевич - лучший в Европе
38.01 Предложение от Реброва
39.37 Почему отказал шейхам?
40.14 Днепр-1 - это Днепр?
41.36 Йовичевич знает владельца Днепра-1!
42.05 Уровень команды - это что?
44.50 О деньгах
45.24 О том, как был на дне
47.52 Где обещанный футбол?
55.14 Где ротация?
58.38 Насколько хорошо Йовичевич знает Украину?
1.03.48 Срна поможет с арендованными?
1.05.11 Кого бы взял с Динамо?
1.05.58 Почему не играют Ярмолюк, Билл и Вагнер?
1.08.07 Трансферная игра
1.11.07 Где кохонес в ситуации с Кравченко?
1.14.35 Йовичевич - тренер только для детей?
1.16.21 Проблемы с зарплатами в Днепре-1
1.18.16 Прощание
1.18.49 Бекстейдж
Источник — Sport.ua
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