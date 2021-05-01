ТаТоТаке. Йовичевич – депрессия в Днепре и предложение от Реброва

Главный тренер «Днепра-1» Игорь Йовичевич ответил на непростые и острые вопросы Михаила Спиваковского и Андрея Сенькива.

Ужасы в «Карпатах», украинские футболисты на радаре у Мончи, провал в Загребе, главная боль нашего футбола, падение и подъем «Днепра-1» и патриотизм - когда украинский язык будут учить все?

0.00. Анонс

1.15 Ложь о Карпатах?

3.29 Правда после развода

4.57 Главный конфликт в Карпатах

7.01 Зарплата тренера - это самое важное

8.25 Крутой пункт в контракте. Спойлер - ничего не заплатили

10.39 Реальная причина ухода из Карпат

14.35 «Не понимаю». О нынешних Карпатах

15.40 Самая патриотическая тема интервью

20.16 Украинские игроки, которые были в списке Мончи

21.27 Что не так со Шведам?

24.20 Йовичевич не знает, где играет его любимец

25.28 Главная беда украинских футболистах

29.22 Сказка, которая закончилась пшиком

35.08 Блиц. Йовичевич - лучший в Европе

38.01 Предложение от Реброва

39.37 Почему отказал шейхам?

40.14 Днепр-1 - это Днепр?

41.36 Йовичевич знает владельца Днепра-1!

42.05 Уровень команды - это что?

44.50 О деньгах

45.24 О том, как был на дне

47.52 Где обещанный футбол?

55.14 Где ротация?

58.38 Насколько хорошо Йовичевич знает Украину?

1.03.48 Срна поможет с арендованными?

1.05.11 Кого бы взял с Динамо?

1.05.58 Почему не играют Ярмолюк, Билл и Вагнер?

1.08.07 Трансферная игра

1.11.07 Где кохонес в ситуации с Кравченко?

1.14.35 Йовичевич - тренер только для детей?

1.16.21 Проблемы с зарплатами в Днепре-1

1.18.16 Прощание

1.18.49 Бекстейдж