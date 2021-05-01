В воскресенье, 2 мая, состоится матч двадцать четвертого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать «Александрию».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

«Рух» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Александрия».