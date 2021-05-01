ФОТО. Легенда 33. Шахтер ярко поздравил Срну с днем рождения

В честь такого праздника на трибунах НСК «Олимпийский» красовались цифры с игрового номера хорвата

  • 01.05.2021 19:56
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ФОТО. Легенда 33. Шахтер ярко поздравил Срну с днем рождения
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» поздравил своего легендарного в прошлом капитана Дарио Срну с днем рождения. 
 
Во время матча против «Днепра-1» два сектора НСК «Олимпийский» были украшены 33-м номером, под которым Срна играл в донецком клубе.
 
«Легенда 33! С днем рождения, Дарио!», – сказано в поздравлении «Шахтера».
 
Отметим, что Срна провел в донецкой команде 493 матча, забил 34 голов и отдал 121 ассист. Сегодня Дарио исполнилось 39 лет.
 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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