ФОТО. Легенда 33. Шахтер ярко поздравил Срну с днем рождения

Донецкий «Шахтер» поздравил своего легендарного в прошлом капитана Дарио Срну с днем рождения.



Во время матча против «Днепра-1» два сектора НСК «Олимпийский» были украшены 33-м номером, под которым Срна играл в донецком клубе.



«Легенда 33! С днем рождения, Дарио!», – сказано в поздравлении «Шахтера».



Отметим, что Срна провел в донецкой команде 493 матча, забил 34 голов и отдал 121 ассист. Сегодня Дарио исполнилось 39 лет.

