Луиш КАШТРУ: «Шахтер практически решил вопрос со вторым местом»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу команды 2:1 в матче УПЛ против «Днепра-1».
«Мы практически решили вопрос со вторым местом в чемпионате, сделав это после большого разочарования и потери титула. Сегодня наказали соперника за ошибки. У нас был состав, который сильно отличался от прошлого матча, была ротация. И команда сумела контролировать ход встречи и воспользовалась своими шансами».
«Гол на последних секундах? Этот гол расстроил, потому что я ценю, если команда не пропускает. Даже если бы счет был 4:0 и 5:0, но мы пропускаем, то я все равно недоволен», - сказал Каштру.
Источник — Футбол 1/2/3
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