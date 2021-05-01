Луиш КАШТРУ: «Шахтер практически решил вопрос со вторым местом»

Наставник прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 01.05.2021 19:45
  • 353 просмотра
  • 2 комментария
Луиш КАШТРУ: «Шахтер практически решил вопрос со вторым местом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу команды 2:1 в матче УПЛ против «Днепра-1».

«Мы практически решили вопрос со вторым местом в чемпионате, сделав это после большого разочарования и потери титула. Сегодня наказали соперника за ошибки. У нас был состав, который сильно отличался от прошлого матча, была ротация. И команда сумела контролировать ход встречи и воспользовалась своими шансами».

«Гол на последних секундах? Этот гол расстроил, потому что я ценю, если команда не пропускает. Даже если бы счет был 4:0 и 5:0, но мы пропускаем, то я все равно недоволен», - сказал Каштру.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 20:01
    0
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 19:54
    0
    Я рад! Рад, что Шахтёр уже борется за второе место. Скоро и за третье будет сражаться.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 20:01
    0
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 19:54
    0
    Я рад! Рад, что Шахтёр уже борется за второе место. Скоро и за третье будет сражаться.
    Ссылка
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