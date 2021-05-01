Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сами открыли путь к победе Шахтера. Напихал Батагову»

Наставник прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 01.05.2021 19:17
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сами открыли путь к победе Шахтера. Напихал Батагову»
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Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение 1:2 в матче УПЛ против «Шахтера», а также две голевые ошибки хавбека Арсения Батагова.

«Возможно, не то поражение, из-за которого можно плакать. Результат где-то не по игре. Из-за своих ошибок открыли путь «Шахтеру» к победе. Но матч показал, что можем быть конкурентными с грандами. И гол забили, и выходили в контратаки, и прессинг демонстрировали. Один из матчей, где хотелось показать себя на фоне гранда. Хороший тест для нас. Можем все на поле, но нельзя так ошибаться».

«Две ошибки Батагова? Я Арсению сказал, что это процесс воспитания и взросления как футболиста. Такие ошибки нужно пройти. Я ему немножко «напихал», потому что после отбора не назад, а вперед следует играть. Особенно ему, ведь он опорник. Для него это урок».

«Следующий чемпионат? Есть желание сохранить костяк на новый сезон. Думаю, клуб видит, что есть перспектива. На отдыхе клуб должен быть очень оперативным, чтобы сохранить и усилить состав», - сказал Йовичевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

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