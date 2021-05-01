СТАХОВСКИЙ: «Долгополов мог позволить себе возить по корту всех топов»

Сергей напомнил всем, какого теннисиста мы потеряли

  • 01.05.2021 18:44
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СТАХОВСКИЙ: «Долгополов мог позволить себе возить по корту всех топов»
© Инстаграм Сергея Стаховского

Украинский теннисист Сергей Стаховский отдал дань уважения Александру Долгополову, который завершил карьеру игрока.
 
«Сегодня о завершении карьеры сообщил самый талантливый теннисист в истории Украины. Единственный игрок, который мог себе позволить возить по корту всех топов и играть как хочет он, а не подстраиваться под игру соперников.
 
Смотреть, как он играл, всегда было невероятным удовольствием (кроме матчей за сборную, там были нервы).
 
Побед тебе в «нормальной» жизни», – написал Стаховский.

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Источник — Instagram

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