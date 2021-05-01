ФЕДЕРЕР – Долгополову: «Мы всегда любили смотреть, как ты играешь»

Известный украинский теннисист Александр Долгополов, который сегодня завершил карьеру игрока, поблагодарил всех за поздравления, отдельно выделив сообщение Роджера Федерера.



«Ребята, честно скажу, я никогда не думал, что столько людей любили мой теннис, наблюдали и поддерживали! За 3 года вне корта я уже забыл, что я делал на корте, и то количество пожеланий, которое я получил за сегодня, - нереально! Я очень-очень-очень тронут. Но одно пожелание сделало мой день и оно для меня особенное. С разрешения Роджера Федерера я его перепощу, потому что безмерно уважаю этого человека, он великий, добрый и мы с ним провели несколько лет, готовясь вместе, и советы, что я получил, были бесценны! Огромное спасибо Роджеру Федереру и Его команде и удачи дальше», – написал Долгополов в инстаграме.



То самое сообщение Роджера Федерера: «Поздравляю с потрясающей Карьерой и спасибо за все те веселые времена на тренировочных кортах. Моя команда всегда любила смотреть, как ты играешь, но ты и сам это знаешь. Береги себя, мои наилучшие пожелания и, надеюсь, мы еще как-нибудь увидимся. Все наилучшего в том, что ждет тебя впереди, Дог».