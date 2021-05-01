Руслан КОСТЫШИН: «Колос хочет в еврокубки. Это кайф для игроков»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал матч УПЛ против «Десны», в котором команда выигрывала 2:0, но не удержала преимущество.

«Хотел бы еще раз извиниться за ненормативную лексику неделю назад. Я был неправ и хочу извиниться перед болельщиками, перед детьми».

«Что касается матча, то сложно комментировать. Если быстро анализировать, то даже при счете 2:0 у нас куча моментов и никакой контригры соперника. У нас были ошибки, и теперь этот счет может многое определить, кто будет играть в Европе. При счете 2:0 начали переживать, включилась психология, что нужно удержать счет. Наша нервозность привела к этому».

«Если бы выиграли, то было бы 4 очка отрыва за 2 тура. Хотим играть в еврокубках, это кайф для футболистов, статусные матчи. Второй год выйти в еврокубки подряд - для нас это достижение», - сказал Костышин.