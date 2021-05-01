Надя Киченок пробилась во второй раунд парного разряда на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась во второй круг парных соревнований на турнире в Мадриде.



В матче первого круга украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару одолела российско-китайский тандем Екатерина Александрова / Ян Чжаосюань.



Мадрид. Первый круг

Надежда Киченок / Ралука Олару – Екатерина Александрова / Ян Чжаосюань – 7:5, 6:3



Во втором раунде Киченок и Олару встретятся с Петрой Мартич (Хорватия) и Шелби Роджерс (США).

Ранее парные соревнования покинула Людмила Киченок.