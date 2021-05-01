Надя Киченок пробилась во второй раунд парного разряда на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась во второй круг парных соревнований на турнире в Мадриде.
В матче первого круга украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару одолела российско-китайский тандем Екатерина Александрова / Ян Чжаосюань.
Мадрид. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Екатерина Александрова / Ян Чжаосюань – 7:5, 6:3
Во втором раунде Киченок и Олару встретятся с Петрой Мартич (Хорватия) и Шелби Роджерс (США).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.