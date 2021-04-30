Получила баранку. Киченок проиграла в парном разряде турнира WTA в Мадриде

Украинка Людмила Киченок выбыла из борьбы на старте парного турнира WTA 1000 в Мадриде.
Людмила играла в паре вместе с Моникой Никулеску из Румынии и получила баранку во втором сете. Матч длился лишь 59 минут.
WTA 1000. Мадрид (Испания)
Первый круг, женские пары
Людмила Киченок (Украина) / Моника Никулеску (Румыния) – Шэрон Фичмен (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) – 4:6, 0:6.
В парном турнире еще сыграет Надежда Киченок. В паре с Ралукой Олару из Румынии она будет играть 1 мая против дуэта Екатерина Александрова (Россия) / Ян Чжаосюань (Китай).
Источник — Sport.ua
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