Получила баранку. Киченок проиграла в парном разряде турнира WTA в Мадриде

Людмила играла в паре вместе с Моникой Никулеску из Румынии

  • 30.04.2021 21:28
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Получила баранку. Киченок проиграла в парном разряде турнира WTA в Мадриде
© Jimmie48. Людмила Киченок

Украинка Людмила Киченок выбыла из борьбы на старте парного турнира WTA 1000 в Мадриде.

Людмила играла в паре вместе с Моникой Никулеску из Румынии и получила баранку во втором сете. Матч длился лишь 59 минут.

WTA 1000. Мадрид (Испания)

Первый круг, женские пары

Людмила Киченок (Украина) / Моника Никулеску (Румыния) – Шэрон Фичмен (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) – 4:6, 0:6.

В парном турнире еще сыграет Надежда Киченок. В паре с Ралукой Олару из Румынии она будет играть 1 мая против дуэта Екатерина Александрова (Россия) / Ян Чжаосюань (Китай).

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Источник — Sport.ua

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