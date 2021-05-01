ВИДЕО. За что удалили Огирю в матче с Колосом

На 66-й минуте матча 24-го тура УПЛ «Десна» – «Колос» при счете 1:2 полузащитник черниговского клуба Владислав Огиря получил второе предупреждение за то, что наступил на ногу Андрею Богданову.
Отметим, что в начале второго тайма Огиря грубо сфолил против Дениса Костышина.
«Десне» все же удалось сравнять счет в меньшинстве и выбороть ничейный результат.
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Источник — Sport.ua
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