ВИДЕО. За что удалили Огирю в матче с Колосом

На 66-й минуте матча 24-го тура УПЛ «Десна» – «Колос» при счете 1:2 полузащитник черниговского клуба Владислав Огиря получил второе предупреждение за то, что наступил на ногу Андрею Богданову.



Отметим, что в начале второго тайма Огиря грубо сфолил против Дениса Костышина.



«Десне» все же удалось сравнять счет в меньшинстве и выбороть ничейный результат.

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