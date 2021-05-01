Шахтер – Днепр-1. Известны стартовые составы

Сегодня, 1 мая «Шахтер» в 24-м туре УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 17:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо
Запас: Пятов, Болбат, Витао, Корниенко, Судаков, Мудрик, Фернандо, Маркос Антонио, Вьюнник
«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Батагов, Ди Франко, Булеца, Чуже, Когут, Довбик
Запас: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуриков, Хобленко, Гонсалвез, Билл, Ярмолюк
Источник — УПЛ
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