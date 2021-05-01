Шахтер – Днепр-1. Известны стартовые составы

Команды сыграют в 24-м туре УПЛ

  • 01.05.2021 16:16
  • 981 просмотр
  • 1 комментарий
Шахтер – Днепр-1. Известны стартовые составы
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 1 мая «Шахтер» в 24-м туре УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо
Запас: Пятов, Болбат, Витао, Корниенко, Судаков, Мудрик, Фернандо, Маркос Антонио, Вьюнник

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Батагов, Ди Франко, Булеца, Чуже, Когут, Довбик
Запас: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуриков, Хобленко, Гонсалвез, Билл, Ярмолюк

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    J0e777
      J0e777, 01.05.2021 16:32
    +3
    Четыре украинца нашкрябали для основы
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.05.2021 16:32
    +3
    Четыре украинца нашкрябали для основы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности