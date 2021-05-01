Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Луческу лидер по природе»

Хавбек «Динамо» - о завоевании чемпионства

  • 01.05.2021 16:03
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Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Луческу лидер по природе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шепелев

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал завоевание чемпионского титула в УПЛ:

- Владимир, вы впервые выиграли с «Динамо» чемпионство. Какие эмоции испытали?
– Эмоции самые положительные. Четыре года мы не могли победить в чемпионате. Все говорили, что команда плохая, игроки не того уровня. Пришел тренер, который поверил в нас. Мы поверили в свои силы и смогли опередить «Шахтер».

Конечно, немаловажную роль в этом сыграл календарь. Все матчи в первом круге мы проводили дома и сумели оторваться от «Шахтера». Догонять всегда сложнее, чем когда ты идешь лидером.

- Георгий Бущан сказал, что еще после Суперкубка Украины знал, что «Динамо» выиграет чемпионат. Когда вы в это поверили?
– С первого дня Луческу в команде произошли перемены – стал более серьезный подход к делу, изменились теории, тренировочный процесс. Каждого соперника мы разбираем полтора часа, тренер объясняет все сильные и слабые стороны соперника, до самых мелочей.

- Кого можно назвать главным героем сезона?
– Луческу. Он сразу заявил, что в этом сезоне мы выиграем чемпионат. Луческу по природе лидер, умеет вселять уверенность и обладает энергетикой победителя. Мы поверили в него и выполняли все, что от нас требовалось.

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Источник — FanDay

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