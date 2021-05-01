Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Луческу лидер по природе»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал завоевание чемпионского титула в УПЛ:

- Владимир, вы впервые выиграли с «Динамо» чемпионство. Какие эмоции испытали?

– Эмоции самые положительные. Четыре года мы не могли победить в чемпионате. Все говорили, что команда плохая, игроки не того уровня. Пришел тренер, который поверил в нас. Мы поверили в свои силы и смогли опередить «Шахтер».

Конечно, немаловажную роль в этом сыграл календарь. Все матчи в первом круге мы проводили дома и сумели оторваться от «Шахтера». Догонять всегда сложнее, чем когда ты идешь лидером.

- Георгий Бущан сказал, что еще после Суперкубка Украины знал, что «Динамо» выиграет чемпионат. Когда вы в это поверили?

– С первого дня Луческу в команде произошли перемены – стал более серьезный подход к делу, изменились теории, тренировочный процесс. Каждого соперника мы разбираем полтора часа, тренер объясняет все сильные и слабые стороны соперника, до самых мелочей.

- Кого можно назвать главным героем сезона?

– Луческу. Он сразу заявил, что в этом сезоне мы выиграем чемпионат. Луческу по природе лидер, умеет вселять уверенность и обладает энергетикой победителя. Мы поверили в него и выполняли все, что от нас требовалось.