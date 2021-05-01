Загреб. Калинина вышла в финал

Сегодня Англелина Калинина в полуфинале грунтового турнира ITF в Загребе встречалась с итальянкой Джессикой Пьери. Украинская теннисистка одержала уверенную победу в двух сетах, отдав сопернице всего два гейма. Матч продолжался 1 час и 15 минут.
1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пьери (Италия) – 6:2, 6:0
В финале соперницей Калининой будет четвертая сеяная россиянка Камилла Рахимова.
Вчера в первом раунде Калинина обыграла Юле Нимайер из Германии.
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Источник — Sport.ua
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