Загреб. Калинина вышла в финал

Украинка победила в полуфинале турнира ITF в Загребе

  • 01.05.2021 14:59
  • 616 просмотров
  • 1 комментарий
Загреб. Калинина вышла в финал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня Англелина Калинина в полуфинале грунтового турнира ITF в Загребе встречалась с итальянкой Джессикой Пьери. Украинская теннисистка одержала уверенную победу в двух сетах, отдав сопернице всего два гейма. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пьери (Италия) – 6:2, 6:0

В финале соперницей Калининой будет четвертая сеяная россиянка Камилла Рахимова.

Вчера в первом раунде Калинина обыграла Юле Нимайер из Германии.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 01.05.2021 15:07
    +1
    Молодець, ще б мордорку винести.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 01.05.2021 15:07
    +1
    Молодець, ще б мордорку винести.
    Ссылка
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