Калинина уверенно вышла в полуфинал 60-тысячника в Загребе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№165 WTA) вышла в полуфинал турнира в Хорватии Zagreb Ladies Open ITF.
В матче 1/4 финала Калинина в двух сетах обыграла Джул Нимайер из Германии (№263 WTA).
Загреб. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джул Нимайер (Германия) – 7:5, 6:4
Стоит отметить, что Ангелина продлила победную серию до 8 матчей.
Напомним, на прошлой неделе Калинина выиграла 25-тысячник в Португалии.
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Источник — Sport.ua
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