Калинина уверенно вышла в полуфинал 60-тысячника в Загребе

Украинка одержала победу в двух сетах

  • 30.04.2021 14:52
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Калинина уверенно вышла в полуфинал 60-тысячника в Загребе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№165 WTA) вышла в полуфинал турнира в Хорватии Zagreb Ladies Open ITF.

В матче 1/4 финала Калинина в двух сетах обыграла Джул Нимайер из Германии (№263 WTA).

Загреб. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джул Нимайер (Германия) – 7:5, 6:4

Стоит отметить, что Ангелина продлила победную серию до 8 матчей.

Напомним, на прошлой неделе Калинина выиграла 25-тысячник в Португалии.

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Источник — Sport.ua

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