Александр БАБИЧ: «Александрия? Никто со мной переговоров не вел»

Экс-тренер «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Александрии»:

«Да, я читал об этом. Честно говоря, не знаю, откуда взялась эта информация, но лично со мной по данному вопросу никто пока никаких переговоров не вел. Тем более, что в клубе сейчас есть действующий тренер».