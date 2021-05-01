Александр БАБИЧ: «Александрия? Никто со мной переговоров не вел»

Экс-тренер «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Александрии»:
«Да, я читал об этом. Честно говоря, не знаю, откуда взялась эта информация, но лично со мной по данному вопросу никто пока никаких переговоров не вел. Тем более, что в клубе сейчас есть действующий тренер».
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Источник — Footboom
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