Бабич – главный претендент на пост наставника Александрии

Главным претендентом на пост наставника «Александрии» является известный украинский специалист Александр Бабич. Он может возглавить команду по окончании сезона-2020/21.

Нынешний главный тренер «Александрии» Владимир Шаран возглавляет команду с лета 2013 года. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата Украины-2018/19, а также дважды выводил команду в еврокубки.

Последним местом работы 42-летнего Бабича был «Мариуполь», который он трижды выводил в квалификацию Лиги Европы.

На данный момент «Александрия» идет на седьмом месте в Премьер-лиге, а в Кубке страны завершила свои выступления в полуфинале.

Ранее стало известно, когда истекает контракт Шарана с «Александрией».