Бабич – главный претендент на пост наставника Александрии

Специалист может возглавить команду по окончании нынешнего сезона

  • 01.05.2021 11:49
  • 696 просмотров
  • 1 комментарий
Бабич – главный претендент на пост наставника Александрии
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главным претендентом на пост наставника «Александрии» является известный украинский специалист Александр Бабич. Он может возглавить команду по окончании сезона-2020/21.

Нынешний главный тренер «Александрии» Владимир Шаран возглавляет команду с лета 2013 года. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата Украины-2018/19, а также дважды выводил команду в еврокубки.

Последним местом работы 42-летнего Бабича был «Мариуполь», который он трижды выводил в квалификацию Лиги Европы.

На данный момент «Александрия» идет на седьмом месте в Премьер-лиге, а в Кубке страны завершила свои выступления в полуфинале.

Ранее стало известно, когда истекает контракт Шарана с «Александрией».

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Запорожец
    online
      Сергей Запорожец, 01.05.2021 12:23
    0
    Очень жаль( Угробил черноморец, ничего не смог сделать с мариуполем... это плохой вариант
    Ссылка
    Сергей Запорожец
    online
      Сергей Запорожец, 01.05.2021 12:23
    0
    Очень жаль( Угробил черноморец, ничего не смог сделать с мариуполем... это плохой вариант
    Ссылка
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