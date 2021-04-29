Стало известно, когда истекает контракт Шарана с Александрией

Кроме семи футболистов, у которых истекают сроки контрактов в конце сезона, соглашение главного тренера «Александрии» Владимира Шарана с клубом также заканчивается 30 июня.

10 мая должна состояться встреча главного тренера с клубным руководством, после которой и станет известно, предложат ли ему продлить отношения. Скорее всего, в этот же день определится судьба и семи игроков основного состава, у которых также заканчиваются контракты в конце июня.

Владимир Шаран возглавляет «Александрию» с 2013 года, под его руководством «горожане» в 2019 году стали бронзовыми призерами УПЛ.

В турнирной таблице УПЛ «Александрия» после 24 тура занимает 7-е место, имея в активе 29 очков.