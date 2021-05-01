Сассуоло – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 34-го тура Серии А

  • 01.05.2021 13:32
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Сассуоло – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 34-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Аталанта».

«Как только пресса начала активно сватать 41-летнего рулевого «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в ряд команд хорошего уровня, в том числе и «Шахтер», «нероверди» в апреле выиграли четыре поединка подряд и, будучи восьмыми с 52 очками в активе, отстают только на три очка от «Ромы».

Но сейчас «Сассуоло» предстоит сыграть с соперником, который набрал крейсерский ход – «Аталантой». Команда Гасперини сметает всех на своем пути. Бергамаски выиграли 5 из предыдущих 6 матчей. «Аталанта» потеряла очки в матче с «Ромой» (1:1), хотя должна была побеждать. Но после этого поединка команда из Бергамо, будучи разъяренной, буквально разорвала «Болонью» (5:0)! Сейчас несладко придется «Сассуоло», потому что бергамаски хотят сохранить за собой второе место в Серии А. А календарь им позволяет это сделать. После «Сассуоло» «Аталанта» сыграет с «Пармой», «Беневенто» и «Дженоа». Затем у них финал Кубка Италии с «Ювентусом». А в заключительном туре бергамаски принимают у себя дома «Милан», который сбавил обороты и дважды кряду проиграл.

Наш Руслан Малиновский после перехода Гомеса в «Севилью» стал лидером «Аталанты». Украинец стал лидером атаки, в каждом матче он отдает голевые передачи или забивает. Руслан забил «Ювентусу», «Роме» и «Болонье». Пусть и дальше так продолжается. Это большой плюс для «Аталанты» и сборной Украины.

«Аталанта» больше всех забила в Серии А (78) и она четвертая по пропущенным (39). «Сассуоло» не может похвастаться подобным, так как у «Аталанты» выше уровень исполнителей. Показатель команды Де Дзерби – 55:50 по забитым-пропущенным. Но «Сассуоло» - очень интересная и неординарная команда со своим стилем, непохожим на другие. Они умеют играть и совсем недавно победили «Милан». Но в данном поединке класс и мотивация «Аталанты» будет выше, поэтому команда Малиновского продолжит ковать победы. У меня нет сомнений в том, что она добьется успеха в этом матче», - сказал Грозный.

Матч «Сассуоло» – «Аталанта» состоится 2-го мая. Начало встречи в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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