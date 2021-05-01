ЭРНЕСТ: «Я доказал Руху, что умею играть в футбол»

Бразильский вингер «Львова» Эрнест прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (1:1) в перенесенном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Конечно, я очень уважаю болельщиков «Руха», но то, как расстались со мной в клубе - это не так, как я хотел. Поэтому считаю, что имел право на такое празднование забитого мяча. Я доказал, что умею играть в футбол», - сказал Эрнест.