ЭРНЕСТ: «Я доказал Руху, что умею играть в футбол»

Бразильский вингер «Львова» Эрнест прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (1:1) в перенесенном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.
«Конечно, я очень уважаю болельщиков «Руха», но то, как расстались со мной в клубе - это не так, как я хотел. Поэтому считаю, что имел право на такое празднование забитого мяча. Я доказал, что умею играть в футбол», - сказал Эрнест.
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Источник — Футбол 1/2/3
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