Десна – Колос. Известны стартовые составы

Сегодня, 1 мая «Десна» в 24-м туре УПЛ дома принимает «Колос». Начало матча – в 14:00.
Стали известны составы команд на матч:
«Десна»: Паст, Тамм, Ермаков, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Безбородько, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля, Имереков
Запас: Литовка, Полегенько, Арвеладзе, Картушов, Чепуренко, Гитченко, Мостовой, Дегтярев, Волков
«Колос»: Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Антюх, Костышин, Чурко, Лысенко
Запас: Кучеренко, Гавриш, Золотов, Ориховский, Задоя, Смирный, Ильин, Хлебас, Исаенко
Источник — УПЛ
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