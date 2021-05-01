В воскресенье, 2 мая «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре АПЛ дома примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
После 33 туров «Манчестер Юнайтед» идет вторым в турнирной таблице АПЛ с 67 очками в активе. «Ливерпуль» шестой с 54 баллами.
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Источник — Sport.ua
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