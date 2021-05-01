34-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
02.05.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Центральный матч 33-го тура АПЛ

  • 01.05.2021 12:11
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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 мая состоится центральный матч 34-го тура АПЛ. Еще бы: ведь между собой встречаются два самых титулованных и популярных клуба Туманного Альбиона – «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимает «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» подходит к матчу с «Ливерпулем» в отличном настроении. В четверг подопечные Оле Гуннара Сульшера в первом полуфинале Лиги Европы дома разгромили «Рому» со счетом 6:2, и тем самым практически обеспечили себе место в финале. К тому же, такое большое преимущество после первого матча позволяет «Красным дьяволам» не думать слишком много об ответном поединке в Риме, и полностью сосредоточиться на матче с «Ливерпулем».

В чемпионате «Манчестер Юнайтед» свои задачи на сезон также уже практически решил. Команда идет второй в турнирной таблице: до лидера, «Манчестер Сити», уже не дотянуться (10 очков отставания), а из топ-4 выпасть тоже практически нереально – 12 очков запаса. Теоретически «Красные дьяволы» уже в этом туре могут обеспечить себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

При этом, в случае потери командой Сульшера очков в матче с «Ливерпулем», их соседи из «Сити» могут уже в эти выходные обеспечить себе чемпионство. Отложить празднования одного принципиального соперника, обыграв другого – чем не мотивация на матч с «Ливерпулем»?

С кадровой точки зрения у «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Ливерпулем» также все неплохо: травмированы только защитник Фил Джонс и форвард Антони Марсьяль. Учитывая полуфинальные матчи Лиги Европы, ждем от Сульшера также ротации состава.

«Ливерпуль»

Что касается «Ливерпуля», то команда Юргена Клоппа на неделе отдыхала – из Лиги чемпионов «Красные» вылетели еще в четвертьфинале от «Реала». И сейчас «Ливерпуль» ждет очень непростая борьба, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на сезон следующий.

Сейчас команда Клоппа идет шестой в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого «Челси» на 4 очка. Отыграть такое отставание, конечно, вполне возможно, но для этого нужно свести к минимуму потери очков, как в двух предыдущих матчах с «Лидсом» и «Ньюкаслом». Поэтому в матче с «Юнайтед» мерсисайдцам нужна только победа – можно не только в Лигу чемпионов не попасть, но и вообще без еврокубков на следующий сезон остаться.

Победить будет непросто в том числе и из-за кадровой ситуации, которая у «Ливерпуля» в нынешнем сезоне перманентно тяжелая. В матче с «Ман Юнайтед» Клопп не сможет рассчитывать на защитников Вирджила Ван Дайка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, форварда Дивока Ориги и капитана команды Джордана Хендерсона.

Прогноз

Несмотря на то, что турнирной мотивации в предстоящем матче больше будет у «Ливерпуля», победить при такой кадровой ситуации и такой текущей форме «Красным» будет непросто. Поставим на то, что «Манчестер Юнайтед» как минимум не проиграет: позиция 1Х с коэффициентом 1,58.

2 мая, воскресенье

«Манчестер Юнайтед» –  «Ливерпуль»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 18:30
Прямая трансляция на Setanta Sports Украина
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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