Александр ФИЛИППОВ: «Смотрел практически все игры Десны»

Экс-нападающий черниговской «Десны», а ныне форвард бельгийского «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов поддержал свою бывшую команду перед решающим отрезком в сезоне.

«Смотрел практически все игры «Десны». Не видел лишь матчи, которые пересекались с моими по времени. Конечно же, я переживаю за эту команду, она для меня родная, как и город с болельщиками. Всегда буду за ними следить, спасибо им огромное. Желаю им удачи достойно провести три оставшиеся игры, как они умеют, и доказать самим себе, что последние два поражения были случайностью и стечением обстоятельств», - сказал Филиппов.

Сегодня, 1 мая, «Десна» сыграет против «Колоса» в рамках 24-го тура чемпионата УПЛ. Начало в 14:00.