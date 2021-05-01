В матче 24-го тура Первой лиги Украины «ВПК-Агро» на своем поле обыграл «Кремень» со счетом 3:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Кулиш (ВПК-Агро).
|63'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Семенов (Кремень).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Ляшенко (ВПК-Агро).
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Источник — Sport.ua
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