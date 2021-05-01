Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Чувствую гордость за наших игроков»

Наставник «Львова» – о последних результатах команды

  • 01.05.2021 10:51
  • 177 просмотров
  • 0 комментариев
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Чувствую гордость за наших игроков»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (1:1) в перенесенном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ребята действительно устали, потому что за 12 дней провели уже четвертую игру. И было видно, что у них не было свежести. Также у нас пертурбации с составом. Я очень впечатлен нашими игроками, чувствую гордость за них. Они отдали все силы, сыграли за себя и того парня. Самое главное - то достоинство, которое у них есть, оно передается и нашим болельщикам. Сегодня я почувствовал, что болельщики - это огромная сила», - сказал Бессмертный.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности