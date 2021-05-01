Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Чувствую гордость за наших игроков»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (1:1) в перенесенном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ребята действительно устали, потому что за 12 дней провели уже четвертую игру. И было видно, что у них не было свежести. Также у нас пертурбации с составом. Я очень впечатлен нашими игроками, чувствую гордость за них. Они отдали все силы, сыграли за себя и того парня. Самое главное - то достоинство, которое у них есть, оно передается и нашим болельщикам. Сегодня я почувствовал, что болельщики - это огромная сила», - сказал Бессмертный.