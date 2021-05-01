ВИДЕО. Ценник на Малиновского, Роналду уходит из Ювентуса и ставка на Челси

Аталанта не хочет не продавать Малиновского, но есть цена за которую они готовы расстаться с лидером.

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