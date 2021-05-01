Дмитрий СЕЛЮК: «Суркис сразу организовал операцию для Каргбо»

Футбольный агент рассказал, когда форвард «Олимпика» вернется в строй после ужасной травмы

  • 01.05.2021 08:19
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Дмитрий СЕЛЮК: «Суркис сразу организовал операцию для Каргбо»
© ФК Олимпик

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал травму арендованного у киевского «Динамо» бельгийца Ибрагима Каргбо в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).

«После перелома его сразу отвезли в больницу в Чернигове. Надо поблагодарить руководство «Десны» за то, что они организовали встречу в больнице, им Гельзин позвонил по этому поводу. Они сделали снимки, а я в это время позвонил Игорю Суркису и рассказал про перелом. Он сразу сказал, чтобы его везли в клинику профессора Сергиенко. Он организовал, чтобы его быстро привезли в больницу и сделали операцию. Она прошла успешно, через 2-3 месяца он уже будет в строю в зависимости от организма. Каргбо - мощный, здоровый, тренированный и атлетичный игрок.

Он сейчас лежит в клинике до воскресенья, после чего переедет на базу «Динамо», где будет продолжать определенное лечение. Пока у него есть боли, хотя утром уже легче стало. Хотел бы выразить благодарность украинским врачам, что Ибрагима не пришлось везти в Испанию или Англию. Они молодцы, хорошо сделали операцию. Дай Бог, чтобы Каргбо быстрее поправлялся.

Василь написал Каргбо сообщение о том, что сожалеет об этом. Но я считаю, что футболисты должны относиться друг к другу более уважительно. Я не понимаю, зачем в том моменте вратарю надо было бежать почти на бровку и так жестко врезаться в Каргбо. Его там сопровождал защитник «Зари», там уже поднимался флажок, что там офсайд. Считаю, что красная карточка была дана верно. Просто-напросто человек не должен играть таким образом», - сказал Селюк.

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Источник — Футбол 1/2/3

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